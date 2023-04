Siegen (NRW): Nach versuchter Tötung – zwei Verdächtige ermittelt

Wird in Siegen womöglich ein Verbrechen nach langer Zeit aufgeklärt? Jedenfalls wurden nun nach der versuchten Tötung eines 26-jährigen Mannes in Siegen durch die Mordkommission zwei Verdächtige ermittelt. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag (13. April) mit. Am 13. August vergangenen Jahres war das von mehreren Stichwunden schwer verletzte Opfer von Passanten gefunden worden.

Ein 23 Jahre alter Verdächtiger sitze wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Ein 19-Jähriger sei im Ausland – auch gegen ihn liege ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes vor.

Die Hintergründe der Tat seien auch deshalb nicht vollständig geklärt, weil das Opfer dazu kaum Angaben mache. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass Täter und Opfer zufällig aufeinander trafen.

dpa