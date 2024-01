Schwerer Unfall in Viersen: 75-Jährige und 7-jähriges Mädchen von Auto erfasst

Eine 75-Jährige und ein sieben Jahre altes Mädchen sind am Dienstagabend in Viersen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die beiden Fußgängerinnen wurden von einem Auto erfasst, das aus Richtung Mönchengladbach kam.

Die Autofahrerin, eine 52-Jährige, hatte die Fußgängerinnen zuvor auf dem rechten Gehweg bemerkt. Sie habe noch versucht zu bremsen, doch der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Die aus Mönchengladbach stammenden Fußgängerinnen wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die 52-jährige Fahrerin erlitt einen Schock. Sie verließ die Unfallstelle zunächst, kehrte aber kurz darauf in Begleitung zurück.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

dpa