Schwerer Unfall in Recklinghausen: Autofahrer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich im Gewerbegebiet von Recklinghausen, bei dem ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Vorfall trug sich am Mittwochnachmittag (17. April) gegen 15.45 Uhr zu, als ein 68-jähriger Fahrer aus Waltrop in einer Firmeneinfahrt in der Straße Im Wirrigen wenden wollte. Er fuhr zunächst rückwärts in die Einfahrt und beim anschließenden Versuch, vorwärts zu fahren, stieß er mit dem Wagen eines 24-jährigen Fahrers aus Lünen zusammen. Der jüngere Fahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, während der 68-Jährige unversehrt blieb. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des beschädigten Fahrzeugs des 24-Jährigen.

Hoher Sachschaden bei Unfall in Recklinghausen

Der Zusammenstoß führte zu einem beträchtlichen Sachschaden von insgesamt 32.000 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls sind im Gange, während die Polizei Recklinghausen weitere Informationen und Updates zu dem Vorfall über ihre Online-Kanäle bereitstellt.

>> Mehr Blaulicht-Themen aus NRW <<

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.