Mönchengladbach: Autofahrerin übersieht Fußgänger – schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch in Mönchengladbach. An der Kreuzung Hansastraße und Bockersend kollidierte eine Autofahrerin mit einem Fußgänger. Der 35-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die 43-jährige Fahrerin war auf der Hansastraße in Fahrtrichtung Bockersend unterwegs. Sie gab an, dass ihre Sicht durch die tief stehende Sonne beeinträchtigt war. In diesem Augenblick überquerte der Fußgänger die Straße und wurde von dem Fahrzeug an der linken Vorderfront getroffen. Der Mann stürzte und erlitt erhebliche Verletzungen.

Notfallmediziner versorgten den Verletzten vor Ort, er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.