Schrecklicher Unfall auf A42 fordert ein weiteres Todesopfer – im Rückstau!

Beim Zusammenstoß eines LKW mit einem nach einer Kollision am Seitenstreifen stehenden PKW auf der Autobahn 42 bei Herne ist ein 48-jähriger Autofahrer aus Bochum gestorben.

Zuvor seien zwei Wagen dort zwischen den Ausfahrten Crange und Wanne kollidiert und am Seitenstreifen stehen geblieben, teilte die Polizei Münster am Dienstag mit. Als der 48-jährige Bochumer und der 23-jährige Gelsenkirchener ausstiegen, fuhr der Lastwagen auf. Der 56-jährige LKW-Fahrer aus Herne wurde mit einem schweren Schock, in ein Krankenhaus gebracht.

In dem etwa 800 Meter langen Rückstau, der sich nach Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Duisburg gebildet hatte, entdeckten Polizisten einen nicht mehr ansprechbaren 60-jährigen Autofahrer aus Herne. Die Polizisten begannen laut Mitteilung umgehend mit der Reanimation. In einem Krankenhaus sei der Mann aber „nach medizinischem Notfall“ gestorben. Der Verkehr wurde noch bis in den Vormittag einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

dpa