Schockierender Fund: Feuerwehr findet Toten in alten Imbissanhänger

Schockierender Fund in Krefeld: Am Mittwoch (4. Oktober) hat die Feuerwehr in einem ausrangierten Imbissanhänger einen Toten gefunden. Laut Mitteilung der Polizei brannte der Anhänger am frühen Morgen auf einem Parkplatz.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Obdachlosen, der den Ort als Schlafstätte genutzt hatte, teilten die Ermittler mit. Die Brandursache sei noch offen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Das Feuer hatte auch auf einen weiteren dort geparkten Anhänger übergegriffen.

