Schock in Duisburg: Exotisches Tier versetzt Passanten in Angst und Schrecken

Eine etwa 60 Zentimeter lange Schlange hat in Duisburg (NRW) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anwohner hatte das Tier am Montagabend (11. September) auf einem Gehweg entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten sperrten den Weg vorsichtshalber ab.

Reptilienexperten des Terra-Zoos in Rheinberg konnten anhand übermittelter Fotos Entwarnung geben. Demnach handelte es sich bei der Schlange um eine ungiftige Kettennatter. Die Einsatzkräfte lockten die Schlange in eine Plastikbox und brachten sie unverletzt in eine Auffangstation für Reptilien. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Halter des Tieres machen können.

dpa