Schock im Ruhrgebiet: LKW überfährt kleines Mädchen

Beim Abbiegen überfuhr am Mittwochmorgen, 22. März, ein 58-jähriger LKW-Fahrer ein kleines Mädchen, welches auf dem Fahrrad unterwegs war. Das Kind wurde so schwer verletzt, dass die Polizei akute Lebensgefahr nicht ausschließen konnte.

Der Schock sitzt bei allen Beteiligten tief: Die Sechsjährige aus Dorsten wurde bereits kurz nach dem Unfall von einem Krankenwagen abtransportiert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und landete auf der Kreuzung – allerdings zu spät, denn zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen bereits im Krankenwagen unterwegs ins nächstgelegene Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Recklinghausen am frühen Mittwochmorgen um 7.35 Uhr an der Kreuzung Dülmener Straße und Hervester Straße. Das Mädchen querte zu diesem Zeitpunkt die Hervester Straße an der Ampel – und wurde vom LKW-Fahrer scheinbar komplett übersehen. Die Unfallstelle war während der gesamten Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstanden erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs.