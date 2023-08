Auto kracht in Denkmal – zwei Schwerverletzte

Heftiger Unfall in Sankt Augustin (NRW). Dort ist bei einem Autounfall ein Heiligenhäuschen so stark beschädigt worden, dass es wenig später abgerissen wurde. Ein Auto sei am Dienstagabend (1. August) aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen das etwa zwei Meter hohe und anderthalb Meter breite, noch recht neue Bauwerk gekracht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

In dem Auto saßen zwei 37 Jahre alten Männer, die schwer verletzt ins Krankenhaus kamen. Für das Backstein-Denkmal kam hingegen jede Hilfe zu spät: Wegen Einsturzgefahr wurde es noch in der Nacht entfernt. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

dpa