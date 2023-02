Recklingshausen: Drei Personen bei Gabelstapler-Brand verletzt

Drei Männer sind auf einem Betriebsgelände in Recklinghausen (NRW) leicht verletzt worden. Sie hatten versucht, einen brennenden Gabelstapler zu löschen. Die Beschäftigten eines Autozulieferbetriebes wurden nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der elektrisch betriebene Gabelstapler hatte demnach am Samstagmorgen im Freien Feuer gefangen. Feuerwehrkräfte hätten ihn zügig löschen können. Das Akkupack des Gefährts sei anschließend in einem Wassertank gekühlt gelagert worden. Warum der Gabelstapler in Brand geriet, war zunächst unklar.

dpa