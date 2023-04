Recklinghausen (NRW): Campingklo vor Gericht löst Polizeieinsatz aus

In Recklinghausen (NRW) kam es vor dem Amtsgericht zu kuriosen Szenen. Dort hatte eine Campingtoilette einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es war zunächst nicht sicher, ob sich in der mobilen Toilette gefährliche Gegenstände befanden, weshalb Experten zur Untersuchung gerufen wurden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Diese konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Es handele sich um ein normales Campingklo, das zusammen mit den „entsprechenden Hinterlassenschaften“ in der Nacht zum Mittwoch vor dem Amtsgericht platziert worden sei, so die Polizei. Noch sei unklar, wer die Toilette abgestellt hat – und warum. Die Polizei sucht Zeugen.

dpa