Polizeimeldungen

Rauchsäule über Duisburg: Brand am Hafen beschäftigt 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr

10. August 2023

Bereits von der nahen Autobahn ist die riesige Rauchsäule in Duisburg gut zu sehen: Die Schrottinseln am Hafen steht am frühen Donnerstagmorgen in Flammen. An die Anwohner wurde vorsorglich eine Warnmeldung herausgegeben.