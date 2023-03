Ratingen (NRW): Kriminelle sprengen zeitgleich zwei Geldautomaten in die Luft

In der Fußgängerzone in Ratingen wurden die Anwohner in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am sehr frühen Mittwochmorgen durch eine Doppelexplosion aufgeschreckt. Hier hatten Gangster gleich zwei Geldautomaten auf einmal aufgesprengt. Die Tat ereignete sich gegen kurz nach 4 Uhr am Mittwochmorgen.

Zeugen meldeten laute Geräusche auf der Düsseldorfer Straße, wo die Diebe gleich zwei Automaten zweier verschiedener Banken auf einmal aufgesprengt hatten. Dabei war ein Automat in einer Filiale untergebracht, der andere Automat war außen an einer Hauswand eingelassen. Dabei gingen viele Scheiben zu Bruch und auch die umliegenden Häuserwände wurden teils stark beschädigt.

Wie die Polizei aber erklärte, besteht keine Einsturzgefahr für die betroffenen Gebäude, auch wenn der Filialraum sowie die Fassaden erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bislang sind die Diebe auf der Flucht, der Polizei aber fiel ein dunkler Kleinwagen auf, der sich rasant in Richtung A3 aufmachte und dort der Polizei entkam.

Für die Eigentümer der Wohnung über einem der Bankautomaten kommt die Sprengung nicht aus dem heiteren Himmel. Sie hatten laut „Bild“ bereits vor Jahren vor so einem Geschehen gewarnt und immer wieder gedrängt, den Automaten abzubauen. Es wurde sogar vor dem Oberlandesgericht geklagt, jedoch ohne Erfolg. Wie viel Beute die Täter machten, ist noch nicht klar. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 02102 / 9981 6210 melden.