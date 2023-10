Radfahrer in Harsewinkel von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Tragisches Unglück in Harsewinkel im Kreis Gütersloh (NRW). Dort ist ein 52 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall so schwer gestürzt, dass er lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war nach Polizeiangaben in einem Kreisverkehr von einem Auto erfasst worden.

Dessen Fahrer hatte den Radfahrer demnach vermutlich übersehen. Das Unfallopfer hatte keinen Helm getragen, wie es hieß. Der Mann wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag.

dpa