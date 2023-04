Qualmender Motor, erhitzte Reifen: Autoposer liefern sich illegales Rennen auf A59

Zwei Männer sollen auf der Autobahn 59 nahe Duisburg (NRW) mutmaßlich ein illegales Straßenrennen gefahren sein. Zivile Polizisten beschlagnahmten die Autos und Führerscheine der beiden, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer seien den Beamten in der Nacht zum Freitag (14. April) mit ihrer Fahrweise aufgefallen. An einer Auffahrt zur A59 sollen die Fahrer mit durchdrehenden Reifen das Rennen gestartet haben und fuhren auf die Autobahn auf. Dabei überschritten sie laut Polizei deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und setzten ihre Fahrt über die A42 bis nach Moers fort.

An einer Tankstelle seien die Polizisten auf die beiden Männer getroffen, die sie zuvor am Steuer gesehen hätten. Dabei seien den Beamten ein qualmender Motorraum und stark erhitzte Reifen aufgefallen. Die Polizisten stellten Strafanzeige gegen die beiden Männer im Alter von 27 und 30 Jahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen. Dafür seien bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe möglich.

dpa