Polizeikontrolle in Dortmund: Junge Männer geben Gas – Beamter schießt auf Fluchtwagen!

26. Dezember 2022

Bei einer Polizeikontrolle am frühen Morgen vom ersten Weihnachtsfeiertag in Dortmund, eskalierte die Situation: Zwei junge Männer gaben Vollgas, um vor der Kontrolle zu fliehen. Die Polizisten aber gaben nicht so schnell auf: Sie verfolgten die beiden. Dann wurde ein Schuss abgegeben.