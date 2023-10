Polizei verhindert in Stolberg einen Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft

Kurioser Polizeieinsatz in Stolberg bei Aachen (NRW). Dort haben die Beamten einen Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft verhindert. Im Rahmen von großangelegten Verkehrskontrollen in der Städteregion Aachen waren einer Mitteilung zufolge mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge aufgefallen, die am Freitagabend einen Bräutigam zu seiner Hochzeitsfeier abholen sollten.

Dabei war auch Feuerwerk abgebrannt worden. Die Polizei untersagte das und führte Gefährderansprachen durch, um Straftaten wie illegale Straßenrennen oder Schussabgaben vorzubeugen. Anschließend wurden die Autos der Hochzeitsgesellschaft zu den Feierlichkeiten nach Würselen begleitet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

dpa