Wuppertal: Großeinsatz an Gymnasium beendet – Polizei gibt Entwarnung

19. April 2024

Die letzte Amoktat mit Verletzten in Wuppertal ist erst acht Wochen her, jetzt gibt es erneuten Alarm in der Stadt. Die Polizei war am Donnerstag-Vormittag mit einem Großaufgebot am Gymnasium Sedanstraße vor Ort. Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.