Polizei in Duisburg fasst 16-jährigen Intensivtäter – bereits 64 Straftaten begangen

In Duisburg hat die Polizei einen jugendlichen Intensivtäter festgenommen. Der 16-Jährige hat seit seiner Strafmündigkeit mit dem 14. Lebensjahr bereits 64 Straftaten begangen, wie die Polizei am Montag (25. September) mitteilte. Darunter waren Bedrohungen, Diebstähle, Körperverletzung, Raub und Sachbeschädigung.

Zuletzt hatte der Jugendliche am 10. September zusammen mit einer 14-Jährigen eine 12-Jährige ausgeraubt. Eine Zeugin hatte die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Bevor die Beamten am Tatort eintrafen, gelang dem Duo die Flucht. Nach dem 16-Jährigen wurde nach dem Raub per Haftbefehl gefahndet. Am Samstagmorgen (23. September) nahm die Polizei ihn im Stadtteil Hochemmerich fest und überstellte ihn in eine Jugendstrafanstalt.

dpa