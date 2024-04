Hagen (NRW): Taube tappt in Radarfalle – geblitzt!

Erkennt ihr die Übeltäterin? Am Sporbecker Weg in Hagen (NRW) flog am Montag (8. April) um 8.50 Uhr eine Taube so schnell in eine Geschwindigkeitsmessstelle des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei, dass das Gerät auslöste. 30 km/h waren erlaubt, die die gefiederte Verkehrssünderin um 10 km/h überschritt, wie es in einem Polizeibericht heißt. Ein Verwarnungsgeld von 30 Euro wäre fällig. Auf eine Verfolgung verzichteten die Beamten jedoch bei dem Tier.

