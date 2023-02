NRW: Tödlicher Unfall auf A44 – Strecke bei Aachen gesperrt

In Nordrhein-Westfalen kam es auf der Autobahn 44 bei Aachen am Dienstagmittag zu einem folgenschweren Unfall. Dort gab es einen heftigen Auffahrunfall auf ein Stauende. Wie die Polizei Köln mitteilte, sind drei LKW und ein PKW in den Unfall involviert gewesen.

Besonders tragisch wurde es für einen LKW-Fahrer, der in seiner Kabine bei dem Auffahrunfall eingeklemmt wurde. Er verstarb, wie die Polizei erklärte. Selbst ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, konnte den Tod aber nicht mehr verhindern.

Nach dem Unfall nahe der belgischen Grenze wurde die Autobahn fürs Erste in Richtung Mönchengladbach gesperrt. Wie lange die Sperrung zwischen dem Kreuz Aachen und dem Grenzübergang Lichtenbusch andauert, wurde nicht veröffentlicht. Aufgrund der Bergung soll die Sperrung aber noch einige Stunden andauern.

Für Autofahrer aus Belgien in Richtung Mönchengladbach wurden Umleitungen eingerichtet. Autofahrer werden aber gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.