NRW: Einsatz gegen mutmaßliche Terrorzelle – 15 Durchsuchungen, sieben Festnahmen

Terroralarm in Nordrhein-Westfalen! Dort hat es bei dem Einsatz gegen eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle 15 Durchsuchungen gegeben. Die Beamten wurden in Bielefeld, Bornheim, Düsseldorf, Ennepetal, Gelsenkirchen, Gladbeck, Kamen, Lippstadt, Warendorf und Witten aktiv, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf erklärte. Sieben Männer im Alter zwischen 20 und 46 Jahren seien festgenommen worden.

Seit den frühen Morgenstunden liefen am Donnerstag Razzien in NRW, in Niedersachsen und in den Niederlanden, sagte Reul. Die in Deutschland festgenommenen Männer wurden demnach alle in NRW festgesetzt. Fünf von ihnen kommen aus Tadschikistan, zwei weitere aus Kirgisistan und Turkmenistan. Laut Bundesanwaltschaft wurde ein weiterer Mann aus Tadschikistan und dessen kirgisische Frau von niederländischen Behörden festgesetzt.

Reul sagte, die Beschuldigten seien regelmäßig zwischen Deutschland und den Niederlanden hin- und hergereist. Ihnen wird vorgeworfen, in Deutschland eine terroristische Vereinigung gegründet und Anschläge geplant zu haben. Außerdem sollen sie die Terror-Organisation Islamischer Staat (IS) unterstützt haben.

