NRW: Autofahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Tragische Szenen spielten sich im Kreis Gütersloh (NRW) ab: Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Steinhagen lebensgefährlich verletzt worden. Ein anderer Wagen war am Freitag (24. März) im Ortsteil Amshausen aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in das Fahrzeug der 65-Jährigen gekracht, das daraufhin gegen eine Hausfassade schleuderte.

Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei am Samstag (25. März) weiter mitteilte. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

dpa