NRW: Auto kracht gegen Hauswand – Gebäude einsturzgefährdet

Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht zu Mittwoch (22. Februar) in Krefeld-Uerdingen ab: Gegen 0.40 Uhr flüchtete ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto vor der Polizei und krachte dabei gegen die Hauswand eines ehemaligen Kiosks im Bereich Lange Straße/Duisburger Straße. Dabei wurde die Hauswand durchbrochen und das Gebäude stark beschädigt. So stark, dass es nun als einsturzgefährdet gilt, wie eine Sprecherin der Polizei der Westdeutschen Zeitung mitteilte.

Der junge Autofahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der PKW schleuderte nach dem Aufprall gegen ein geparktes Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite, das nach Angaben auf ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde.

Wie die Polizei berichtet, habe der 24-Jährige zuvor bei einer Verkehrskontrolle Anhaltesignale missachtet und sei bei einer anschließenden Verfolgungsjagd mit erhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln gefahren. Der Fahrer habe dabei unter Alkohol und Drogen gestanden, so die Sprecherin der Polizei. Im betroffenen Gebäude habe sich zum Zeitpunkt des Crashs niemand befunden.