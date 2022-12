Nikolaus-Mord im Sauerland: Familienvater tötet Frau und sich selbst

Ein 46-jähriger Familienvater soll im sauerländischen Menden seine Frau umgebracht und dann sich selbst getötet haben. Die Kinder des Paares hätten in der Wohnung am Dienstagabend (6. Dezember) einen Abschiedsbrief entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert, teilten die Staatsanwaltschaft in Arnsberg und die Polizei in Iserlohn am Mittwoch mit.

Die Beamten seien dann im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses auf die Leichen des 46-Jährigen und der 39-jährigen Frau gestoßen. Zum Schutz der Kinder wollten die Ermittler keine Details des Verbrechens nennen und schwiegen auch zum Tatmotiv. Das Alter der Kinder wurde nicht mitgeteilt.

dpa