Neuss: Tote Person aus Erftmühlengraben gezogen

In Neuss kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem tragischen Unglück. So wurde die Feuerwehr am Veilchendienstag morgens gegen kurz nach 10 Uhr an den Erftmühlengraben auf Höhe der Zollstraße gerufen. Die Polizei war bereits alarmiert worden von Anrufern, die eine leblose Person im Wasser des Kanals haben treiben sehen.

Die Feuerwehr konnte die Person nur noch bergen, die von der Polizei zuvor bereits gesichert wurde. Für die Person konnte jedoch nichts mehr getan werden. Die Feuerwehr half noch bei der Bergung weiterer Fundstücke, danach übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Todesursache.

Es waren zwar auch Taucher und die Wasserwacht alarmiert worden, diese wurden jedoch rechtzeitig vor dem Ausrücken bereits informiert und zurückgerufen. Weitere Ermittlungen müssen nun abgewartet werden.