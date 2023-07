Neuss (NRW): Wohnung steht in Flammen – zwei Personen verletzt

Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr in Neuss zum Berghäuschenweg gerufen. Schon auf dem Weg zum Einsatzort sahen die Einsatzkräfte viel Rauch aufsteigen. Vorsorglich wurde daher die Alarmstufe erhöht.

Als die Feuerwehr schließlich am Einsatzort angekommen war, bot sich den Anwesenden ein Bild des Schreckens. Im zweiten Stock stand eine Wohnung bereits lichterloh in Flammen, auch die Wohnung über der betroffenen Wohnung wurde von den Flammen angegriffen. Zudem fielen vom Balkon aus dem zweiten Stock brennende Gegenstände hinunter, die auch die unteren Wohnungen bedrohten.

Mit Hilfe einer Drehleiter machten sich die Beamten sogleich ans Werk, den Brand im zweiten Stock einzudämmen. So konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Kräfte gingen mit Hilfe von Atemschutzmasken in den Hausflur, wo sie die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung antrafen. Der Rettungsdienst nahm sich der beiden Bewohner an, denn sie hatten gefährliche Rauchgase eingeatmet.

Aufgrund der starken Rauchbelästigung sprang auch die Warnapp NINA in Neuss an. Diese meldete für das Stadtgebiet Neuss eine erhöhte Geruchsbelästigung. Gegen kurz nach sieben Uhr morgens konnte die Feuerwehr schließlich Entwarnung geben, es fielen nur kleinere Nachlöscharbeiten an. Was den Brand verursacht haben könnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt nun.