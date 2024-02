Unfall in Neuss: Kleinbus kollidiert mit PKW

Polizeimeldungen NRW

Neuss: Kleinbus kollidiert mit PKW – dramatische Rettung mitten auf der Straße

28. Februar 2024

Heftiger Crash in Neuss: Am Dienstagnachmittag ist in der Kleinstadt bei Düsseldorf ein Kleinbus mit einem PKW kollidiert. Was folgte, war eine dramatische Rettung zweier Insassen.