Neukirchen-Vluyn (NRW): Einbruch in Bankfiliale – Täter auf der Flucht

Am frühen Freitagmorgen (14. April) ist ein Einbrecher in eine Bankfiliale in Neukirchen-Vluyn (Kreis Wesel) eingedrungen. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und stieg so in die Räumlichkeiten der Bank ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei löste er den Alarm aus. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes sah den maskierten Täter dann noch im Bereich der Kundenschließfächer. Als der den Wachmann erkannte, rannte er in ein Büro und flüchtete durch ein Fenster, wie es weiter hieß.

Später stellten die Bankmitarbeiter fest, dass der Einbrecher gewaltsam mehrere Schließfächer geöffnet hatte. Ob oder was der Unbekannte erbeutete, war zunächst nicht bekannt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

dpa