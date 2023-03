Nächste Leiche in Telgte (Münsterland): Toter in ausgebranntem Wohnwagen entdeckt

Schrecklicher Fund auf einem Campingplatz im münsterländischen Telgte: In einem ausgebrannten Wohnwagen entdeckten angerückte Feuerwehrleute eine Leiche. Um wen es sich bei der toten Person handelt, kann die Polizei derzeit jedoch noch nicht sagen, berichtet der WDR. Der Leichnam sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen, eine anberaumte Obduktion soll Aufschluss geben.

Dies ist bereits der zweite Leichenfund innerhalb weniger Tage im ansonsten recht beschaulichen Telgte. Erst am vergangenen Donnerstag (23. März) wurde eine 93-Jährige ermordet in ihrem Wohnhaus in der Kleinstadt vor den Toren Münsters gefunden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Leichenfunden gibt und was die Brandursache auf dem Campingplatz war, ist derzeit unbekannt.