Nach Wohnungsbrand in Ratingen: Bewohner erliegt seinen Verletzungen

Nachdem es in Ratingen zu einen Wohnungsbrand kam, ist der 67-jährige Bewohner nun an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Kreispolizei Mettmann am Donnerstag (25. Januar) mit.

Das Feuer war am Sonntag (21. Januar) in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Der Mann kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann den Brand fahrlässig durch eine glimmende Zigarette verursacht hatte.

dpa