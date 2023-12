Nach Unfall mit gestohlenem Pizzaauto in Aachen: 20-Jähriger schwer verletzt

In Aachen spielten sich in der Nacht zu Donnerstag (21. Dezember) kuriose Szenen ab: Wie die Polizei berichtet, wollte ein Essenslieferant gerade eine Pizza im Dahmengraben in der Innenstadt ausliefern, als hinter ihm plötzlich sein Auto wegfuhr. Der Lieferbote soll noch versucht haben, dem Wagen hinterherzulaufen, aber ohne Erfolg. Der Autodieb kam allerdings nicht sonderlich weit: In der Peterstraße verlor er die Kontrolle über den Kleinwagen und prallte rechts gegen ein geparktes Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen gegen einen davor befindlichen Fahrradständer gedrückt und stark beschädigt.

Wie die Polizei weiter berichtet, versuchte der Kriminelle anschließend noch zu flüchten, jedoch liefen ihm mehrere Zeugen hinterher und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 20-jährige Autodieb wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da Hinweise auf Drogen- und Alkoholkonsum bei dem Unfallfahrer vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen.