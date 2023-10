Nach tödlichem Auffahrunfall: A1 Richtung Köln gesperrt

Am frühen Mittwochmorgen (4. Oktober) ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall auf der A1 gestorben. Ersten Kenntnissen der Polizei zufolge, war auf Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna ein Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Eine zweite Person kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Hauptfahrbahn der A1 in Richtung Köln ist seit dem Unfall gesperrt. Der sich auf mehrere Kilometer stauende Verkehr wird nach Polizeiangaben über die Parallelfahrbahn im Kreuz umgeleitet. Autofahrer werden gebeten, die Strecke zu umfahren. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten auch am Mittag weiter an. Eine Aufhebung der Sperrung sei nicht absehbar, sagte eine Sprecherin.

dpa