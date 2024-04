Schwerer Verkehrsunfall in Neuss - Frau schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Neuss bei Düsseldorf: Am Mittwochnachmittag (17. April) kollidierten zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Im Tal/Neusser Weyhe in Neuss. Dabei erlitt eine 60-jährige Frau schwere Verletzungen. Was war passiert?

Eine 43-jährige Neusserin missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 21-Jährigen und stieß im Bereich der Eimündung zunächst mit dieser zusammen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 43-Jährige weiter und erwischte die 60-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg. Diese wurde durch den Aufprall einige Meter nach vorne geschleudert und landete auf einer Wiese. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.