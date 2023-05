Nach anonymer Drohung: Polizei räumt Schulkomplex in Gelsenkirchen

Aufruhr in Gelsenkirchen: Nach einer anonymen Drohung hat die Polizei einen Schulkomplex geräumt. Die Aktion laufe noch, es seien zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, sagte ein Sprecher am Mittwochmittag (3. Mai). Die anonyme Drohung, die die Polizei als ernstzunehmend einstufe, sei am Vormittag eingegangen.

„Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerschaft hat oberste Priorität“, so der Sprecher. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass jemand zu Schaden gekommen sei. Das Sicherheitskonzept sei „voll aufgegangen“. Der Schulkomplex umfasse eine Gesamtschule und eine Grundschule. Wie viele Personen genau betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Mehrere Medien berichteten über eine Amok-Drohung. Die Polizei sprach von einer anonymen Drohung und nannte keine Details. Die Räumung verlaufe „geordnet und sehr ruhig“, hieß es. Laut „Bild“ mussten wegen des Alarms Abiklausuren verschoben werden.

dpa