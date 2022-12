Mysteriöses Szenario in Duisburg: Leiche in ausgebranntem Auto entdeckt

Ein mysteriöses Szenario hat sich in Duisburg einem Spaziergänger an Weihnachten geboten: In der Nähe der Duisburger Wasserskianlage stieß der Gassigänger auf ein ausgebranntes Auto mit einer Leiche auf dem Fahrersitz. Wenige Meter weiter stand ein zweites Auto, das offenkundig frontal mit einem Baum kollidiert war, berichtete die Polizei am Dienstag.

Das Geschehen muss sich in der Nacht des ersten Weihnachtsfeiertages abgespielt haben. Die Leiche sei inzwischen obduziert worden, hieß es. Dennoch könne weder zur Identität noch zur Todesursache etwas mitgeteilt werden. Über die Halter der Fahrzeuge versucht die Mordkommission nun, Licht ins Dunkel zu bringen. Beide Halter seien aber noch nicht angetroffen worden, hieß es.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Fahrzeugbrand gesehen oder weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, etwa auffällig fahrende Autos.

dpa