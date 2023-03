Polizeimeldungen

Mutiger Junge verfolgt Einbrecher – Polizei in Wuppertal begeistert

28. März 2023

Nachdem ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal auf eine Mutter und ihren Jungen trifft, ergreift dieser die Flucht. Womit er nicht gerechnet hat: der Elfjährige heftet sich an seine Fersen.