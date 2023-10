Motorradfahrer stößt mit SUV zusammen und stirbt – 14-jähriger Sozius schwer verletzt

Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem SUV auf der B266 im Kreis Euskirchen ums Leben gekommen. Sein 14-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Biker war demnach mit seiner Maschine kurz vor Mechernich-Schaven aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck des vorausfahrenden Autos zusammengekracht. Der 42-Jährige starb noch am Unfallort. Der Jugendliche wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der 63-jährige Autofahrer kam ebenfalls in eine Klinik. Ob er bei dem Unfall körperlich verletzt wurde oder etwa einen Schock erlitt, war zunächst unklar. Die Polizei sperrte die Bundesstraße zwischen der Kreuzung am Zikkurat und der Kreuzung in Kommern in beide Fahrtrichtungen.

dpa