Mönchengladbach: Teenie-Zoff gipfelt in Schlägerei – unbeteiligte Frau schreitet ein

Ein 15-Jähriger soll in Mönchengladbach einen 14-Jährigen geschlagen und so schwer verletzt haben, dass das Opfer in eine Klinik gebracht werden musste. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin habe den Vorfall am Mittwochmittag (18. Oktober) beobachtet, sei ausgestiegen und eingeschritten, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe den Angreifer lautstark aufgefordert, von dem am Boden liegenden 14-Jährigen abzulassen.

Der jugendliche Tatverdächtige sei mit dem Rad davongefahren, die weiteren Ermittlungen hätten aber ergeben, dass es sich bei ihm um einen 15-Jährigen handle, der wegen anderer Gewaltdelikte in Erscheinung getreten war. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Hintergrund der Schlägerei sollen nach Aussage des 14-Jährigen persönliche Streitigkeiten gewesen sein. Der Jugendliche wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen wurde.

dpa