Razzia gegen Schwarzarbeit in Mönchengladbach – 100 Beamte im Einsatz

Am Montag (27. November) waren etwa 100 Einsatzkräfte von Zoll und Steuerfahndung im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen unterwegs. Wie der WDR berichtet, durchsuchten sie mehrere Wohnungen, in denen Schwarzarbeiter, vor allem aus osteuropäischen und nicht EU-Ländern, untergebracht sein sollen. Im Stadtteil Rheydt gab es ebenfalls einen größeren Einsatz mit zahlreichen Kräften vom Zoll.

Im Ermittlungsverfahren ging es um 80 illegal beschäftigte Arbeiter in Industriedienstleistungen. Ermittlungen liefen auch gegen einen Mann und eine Frau. Das Duo soll ein Firmenkonstrukt aufgebaut haben, in welchem die Mitarbeiter „schwarz“ arbeiten und so Sozialversicherungsabgaben und Lohnsteuer hinterzogen haben. Laut WDR gab es jedoch keine Haftbefehle, weder gegen die Arbeiter noch gegen die Organisatoren.

Mit etwa 230 Einsatzkräften waren Zoll und Steuerfahndung, darunter auch Spezialkräfte, im Einsatz. Wie der WDR berichtet, sollen während der Razzia 15 Gebäude durchsucht worden sein. Dazu zählten sowohl Wohnungen als auch gewerblich genutzte Gebäude in Mönchengladbach, Jüchen, Grevenbroich, Korschenbroich, Meerbusch und weiteren Städten. Noch ist unklar, was die Einsatzkräfte gefunden haben. Der Zoll rechnet damit, dass die Auswertung mehrere Tage in Anspruch nehmen wird.