An zwei Gesamtschulen sind verdächtige Nachrichten eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Alle Schüler und Lehrkräfte hätten die Gebäude verlassen, so dass keine Gefahr für sie bestehe. „Wir klären den Sachverhalt jetzt ab“, hieß es am Morgen weiter.

Zu Art und Inhalt der Nachrichten wollte er keine Angaben machen.

mit dpa