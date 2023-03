Bombenalarm in Mönchengladbach: Dort wurden nach einer eingegangenen Drohung am Donnerstag zwei Schulen durch die Polizei geräumt. Die rund 800 Schülerinnen und Schüler einer Grund- und einer Gesamtschule im Stadtteil Hardt seien aus den Gebäuden gebracht worden, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht in Gefahr.

Für Eltern sei eine Anlaufstelle eingerichtet worden, wo sie ihre Kinder abholen könnten. Welcher Art die Bombendrohung war, wollte ein Polizeisprecher nicht sagen.

dpa