Mönchengladbach: Motorrad kracht in Rettungswagen – Biker schwer verletzt

Ein schlimmer Unfall ereignete sich in Mönchengladbach, als ein Motorradfahrer in einen Krankenwagen krachte und dabei schwer verletzt wurde. Der Krankenwagen sei mit Martinshorn und Blaulicht im Schritttempo auf eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Der von links kommende Motorradfahrer sei beim Bremsen gestürzt und mit seiner Maschine in den Rettungswagen gerutscht.

Dabei zog sich der 39-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Außer ihm wurde niemand verletzt. Der Patient im Rettungswagen konnte mit einem Ersatzfahrzeug ins Krankenhaus gebracht werden.

dpa