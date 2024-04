Mönchengladbach: Falscher Sohn ergaunert Hunderte Euros vom Vater

Am Montag, dem 8. April gegen 19 Uhr, ging der Albtraum eines 60-jährigen Mannes in Mönchengladbach los: Er empfing eine Nachricht auf seinem Handy, deren Absender sich als sein Sohn ausgab. Was er nicht wusste: Der Absender war nicht sein Sohn, sondern ein dreister Betrüger.

Der Unbekannte wies ihn an, seine Kontaktdaten zu aktualisieren und anschließend um eine Geldüberweisung zu bitten. Der hilfsbereite Vater, der selbst nicht über Online-Banking verfügte, bat daraufhin eine 69-jährige Angehörige um Unterstützung.

Ohne Misstrauen überwies die Frau den geforderten Betrag im dreistelligen Bereich. Doch kurze Zeit später kamen dem 60-Jährigen Zweifel. Er kontaktierte seinen echten Sohn und stellte fest, dass er Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden war.

Die Polizei in Mönchengladbach ermittelt nun in dem Fall und appelliert an die Öffentlichkeit, bei Geldforderungen via Messenger-Dienst stets vorsichtig zu sein.