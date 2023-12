Polizeimeldungen NRW

Horror-Crash in Mönchengladbach: Mann wird in seinem Wagen eingeschlossen

21. Dezember 2023

In Mönchengladbach spielten sich am Mittwochabend dramatische Szenen ab: Zwei Autos prallten an einer Kreuzung zusammen. Dabei wurde ein Mann in seinem Wagen eingeschlossen.