Mönchengladbach: Feuerwehreinsatz nach Wohnungsbrand in Geistenbeck

Am frühen Morgen des 15. April wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Brand im Stadtteil Geistenbeck gerufen. In einem Wohngebäude an der Taunusstraße bemerkten Anwohner gegen 1.10 Uhr einen scharfen Brandgeruch. Die Ursache war ein Feuer im Badezimmer ihrer Maisonettewohnung, woraufhin sie umgehend die Einsatzkräfte informierten und das Gebäude verließen.

Die Feuerwehr traf ein und stellte fest, dass Flammen aus dem Giebel des Dachstuhls schlugen. Sofort gingen mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Auch von außen griffen die Feuerwehrleute mittels Drehleiter in das Geschehen ein, um das Feuer einzudämmen und das benachbarte Gebäude zu schützen. Alle Bewohner des oberen Geschosses wurden vor Ort medizinisch betreut, wobei eine Person wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.