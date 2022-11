Mönchengladbach: Briefträger entsorgte Post in Mülleimer

Da hat jemand seinen Job wohl nicht wirklich ernst genommen. So hat ein 24-jähriger Briefträger in Mönchengladbach die ihm anvertraute Post im Mülleimer entsorgt, heißt es. Eine 56-jährige Zeugin habe den Zusteller am Samstag dabei beobachtet, berichtete die Polizei in Mönchengladbach am Montag.

Die hinzugerufenen Beamten hätten gegen den Viersener Strafanzeige wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses erstattet. Sein Arbeitgeber sei informiert worden. Insgesamt seien etwa 170 Briefe aus dem Müll geborgen worden. Diese würden den Empfängern nun zeitverzögert zugestellt.

