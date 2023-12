Polizeimeldungen NRW

Mit Spielzeugwaffe herumgerannt: Junge (15) löst Polizeieinsatz am Bonner Hauptbahnhof aus

23. Dezember 2023

Mit einer Spielzeugwaffe in der Hand hat ein 15-Jähriger am Freitagabend einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Bonn ausgelöst. Gegen den Teenager wurde ein Verfahren eingeleitet.