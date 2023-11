Mit 1,9 Promille: 35-Jähriger verursacht gleich mehrere Unfälle in Mettmann

Ein stark alkoholisierter 35-jähriger Erkrather floh am späten Freitagabend (17. November) nach einem Unfall auf einem Zubringer zur Autobahn A3 mit seinem Audi Q3 von der Unfallstelle. Wie die Polizei am Montag (20. November) mitteilte, soll der Fahrer anschließend in Mettmann auf einer einer außerörtlichen Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit starken Schäden am Auto liegen geblieben sein. Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Gegen 23.30 Uhr erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei einen Einsatz im Autobahnkreuz A46/A3, nachdem ein Fahrzeug mit der dortigen Leitplanke kollidiert war. Am Einsatzort angekommen, stellten die Beamten eine stark beschädigte Leitplanke fest und fanden Fahrzeugteile sowie ein Kennzeichen eines in Erkrath zugelassenen Audi Q3.

Zeuge konnte flüchtigen Autofahrer beobachten

Sofort wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen Unfallfahrer eingeleitet. Dabei wurde eine frische Kratzspur auf der Fahrbahn festgestellt. Zeitgleich meldete sich ein Zeuge, der auf der Talstraße einen verunfallten Audi festgestellt hatte.

In Höhe der Bushaltestelle Jägerhaus stellte die Polizei dann einen Audi Q3 fest, der in Fahrtrichtung Erkrath nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben liegengeblieben war, sicher. Der Fahrzeugführer befand sich mit leichten Verletzungen ebenfalls am Unfallort.

Polizei führt Alkoholtest durch

Da der Mann nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Alkoholtest durch. Dieser verlief mit 1,9 Promille positiv. Daraufhin ordnete die Polizei einen Bluttest für den 35-Jährigen auf der Wache Mettmann an und nahm ihm den Führerschein weg.

Der nicht mehr fahrbereite Audi Q3 wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 40.000 Euro.