Pedale verwechselt: Auto rast in Mettmann in Hauswand – Bewohner evakuiert

Weil eine 66-jährige Autofahrerin ein Loch in eine Hauswand gerammt hat, ist in Mettmann bei Düsseldorf ein Wohnhaus evakuiert und gesperrt worden. Der Wagen sei beim Rangieren rückwärts aus der gegenüberliegenden Einfahrt geschossen und habe mit Wucht ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in die tragende Außenwand gedrückt, berichteten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag. Zudem zeigte sich ein großer Riss in der Wand.

Die Fahrerin habe nach derzeitigem Stand Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Die Bewohnerin, die sich in der dahinter liegenden Küche befand, kam genauso wie die zwei Insassen des Autos mit dem Schrecken davon.

Ein Statiker stufte das Haus am Mittwoch als gefährdet ein. Das Technische Hilfswerk sicherte es daraufhin mit Baustützen ab. Die Bewohnerin des Hauses musste bis auf weiteres in ein Hotel umziehen. Die Höhe des Schadens stand zunächst noch nicht fest.

dpa